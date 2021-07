Un été entre sursis et frustration

Nous y sommes. Le transport aérien est entré dans le pic de la saison été, traditionnellement la meilleure période de l'année, celle que tous les acteurs ont attendue avec impatience depuis l'automne dernier, celle dans laquelle ils ont placé tous leurs espoirs de redémarrage après avoir tiré un trait sur le printemps.



Surfant sur l'euphorie des déconfinements progressifs en Europe permis par la progression de la vaccination contre la covid, ces dernières semaines ont vu une succession d'annonces sur des programmes de vols renforcés, parfois restaurés à leur niveau d'avant crise sur certains secteurs, parfois le dépassant même. Et le public a répondu présent, souhaitant laisser derrière lui ces périodes où son horizon le plus lointain ne dépassait pas les 10 km : les recherches de voyage et réservations de billets de vol n'ont fait qu'augmenter depuis le mois de mai.



Mais peut-on s'autoriser à croire que la...