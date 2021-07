Porter Airlines commande 30 Embraer E195-E2

Après être restée au sol durant plus d'un an, Porter Airlines prépare un redémarrage en trombe. La compagnie canadienne a annoncé le 12 juillet qu'elle avait passé une commande auprès d'Embraer portant sur l'acquisition de trente E195-E2, assortie de droits d'achat sur cinquante appareils supplémentaires et d'une option pour convertir ses droits d'achat en E190-E2 si besoin. La valeur des appareils, options incluses, est estimée à 5,82 milliards de dollars.



Le contrat avait été annoncé par l'avionneur brésilien en mai mais la cliente - la filiale de la compagnie, Porter Aircraft Leasing - et les options n'avaient alors pas été révélés. Les appareils ont donc été intégrés dans le carnet de commandes du deuxième trimestre.



Après avoir un temps envisagé l'introduction de CSeries en 2013, Porter Airlines deviendra ainsi l'opératrice de lancement de l'Embraer E2 en Amérique du Nord. Les livraisons sont prévues à partir du second semestre 2022. Les E195-E2 seront basés à Ottawa, Montréal et Halifax et desserviront le Canada, les Etats-Unis, le Mexique et les Caraïbes.



La compagnie souligne que son engagement envers l'aéroport de Toronto Pearson reste intact. C'est en effet de là qu'elle réalisait tous ses vols avant la survenue de la crise, de là qu'elle relancera progressivement ses opérations à partir du 8 septembre et là qu'elle restera basée, avec sa flotte de Q400 pour proposer des services régionaux avec des fréquences importantes. Les Embraer lui permettront de transposer son modèle sur d'autres bases avec un rayon d'action très allongé.



« C'est un moment déterminant dans l'histoire de Porter. Aujourd'hui, nous jetons les bases d'un service nouveau et plus étendu pour nos clients, offert dans le style et le confort authentiques de Porter », a expliqué Michael Deluce, le PDG de la compagnie. « Nous croyons que c'est le bon moment pour faire cet investissement alors que la pandémie remet à plat le paysage de l'aviation. L'ajout d'une sélection diversifiée de destinations d'affaires et de loisirs populaires à notre réseau signifie que nous sommes mieux placés pour répondre aux besoins de beaucoup plus de passagers », poursuit-il.



L'E195-E2 est équipé de PW1900G de Pratt & Whitney. Le motoriste indique que les moteurs seront couverts par sa solution EngineWise.