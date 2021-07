Un avenir incertain pour Cabo Verde Airlines avec l'éviction envisagée des actionnaires islandais

Le torchon brûle entre les deux principaux actionnaires de Cabo Verde Airlines (CVA), clouée au sol depuis le 18 mars 2020. Et les effets induits de la crise sanitaire n'arrangent guère la situation. L'Etat, qui détient 39% de participation, ne s'accorde plus avec l'actionnaire majoritaire Loftleidir Cabo Verde, une coentreprise 70/30 entre Loftleidir Icelandic et d'autres investisseurs islandais.



Dans un communiqué publié le 26 juin, le directeur de la compagnie aérienne, l'Islandais Erlendur Svavarsson a annoncé la suspension de la vente des billets pour une durée de deux semaines. Une démarche prise pour mettre au clair la situation ambivalente qui prévaut actuellement. En effet, il s'est dit surpris des « agissements de l'Etat du Cap-Vert, actionnaire minoritaire, menaçant de nationaliser la compagnie aérienne, et de saisir les actifs de tiers ».



Le redémarrage des vols commerciaux était prévu pour le vendredi 18 juin dernier...