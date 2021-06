United Airlines se transforme et passe des commandes géantes auprès de Boeing et d'Airbus

United Airlines est prête à tourner la page de la crise et à voler vers son futur. La compagnie aérienne américaine a annoncé un vaste plan de transformation et de modernisation de ses opérations intérieures le 29 juin, United Next, qui s'appuie sur un renouvellement important de sa flotte. Pour cela, elle a passé de nouveaux accords avec Boeing et Airbus, portant sur l'acquisition de 50 737 MAX 8, 150 737 MAX 10 et 70 A321neo. Il s'agit de la plus grosse commande de l'histoire de la compagnie.



Ces appareils viendront s'ajouter à ceux que United Airlines attend déjà de contrats précédents : 150 Boeing 737 MAX et 50 A321XLR. Ils remplaceront des monocouloirs plus petits et plus anciens, mais surtout au moins 200 jets régionaux monoclasse, dont elle juge qu'ils l'empêchent désormais d'atteindre son potentiel sur le marché intérieur - leur proportion passera de 33% à 10% sur l'Amérique du Nord. Une quarantaine d'appareils devrait être livrée en 2022 (tous issus des précédentes commandes), 138 en 2023 (soit un tous les trois jours environ et dont 84 proviennent des nouveaux accords), le reste en 2024 et au-delà.



L'arrivée des nouveaux appareils va s'accompagner d'un renouvellement des cabines sur la flotte domestique. La nouvelle « signature » visuelle sera opérationnelle dès cet été, avec la mise en service de son premier 737 MAX 8. Les 737 MAX 10 et A321neo (dotés de la cabine Airspace) l'introduiront à partir de début 2023. Un système de divertissement en vol sera installé sur tous les fauteuils, ainsi que des prises de chargement et USB, l'éclairage LED sera généralisé, les passagers profiteront de compartiments bagages plus grands sur quel que soit le type d'appareil et des connexions WiFi et Bluetooth seront disponibles.



Le nouvel intérieur signature ne concernera pas uniquement les nouveaux appareils livrés, United voulant une harmonisation totale de son produit domestique. Ainsi, un grand programme de rétrofit va être lancé, qui verra 66% de la flotte de monocouloirs réaménagée en 2023 et sera achevé en 2025.





United Airlines veut harmoniser les cabines sur toute sa flotte domestique d'ici 2026 © United Airlines

Le renouvellement de la flotte et des cabines aura une autre conséquence pour les passagers : une augmentation considérable de l'offre. En effet, United Next prévoit une augmentation de 30% de ses capacités par vol en 2026 par rapport à 2019. En parallèle, le nombre de sièges en Premium va passer à 53 par vol en moyenne en 2026, une augmentation de 75% par rapport à 2019. Devant la classe économique, les 737 MAX 8 compteront en effet seize fauteuils de First et 54 d'Economy Plus, les 737 MAX 10 vingt fauteuils de First et 64 d'Economy Plus et une répartition équivalente est prévue sur A321neo.



Le programme United Next va avoir un impact fort sur l'emploi et United Airlines estime qu'elle devra pourvoir 25 000 nouveaux postes dans toutes les catégories de personnel d'ici 2026. Elle avait déjà prévu de nombreux recrutements de pilotes avant ces accords (plus de 10 000 d'ici 2029).



Bien entendu, il devrait également avoir un impact très positif d'un point de vue économique. United estime pouvoir réduire ses coûts structurels de 2 milliards de dollars et parvenir à des coûts au siège kilomètre offert réduits de 8% en 2026 par rapport à 2019, un effet auquel participera une meilleure efficacité de la flotte, de 11%, en termes de consommation de carburant.