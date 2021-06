Swiss présente sa nouvelle Premium Economy

Swiss met en oeuvre son projet de quatrième classe. La compagnie vient de présenter la Premium Economy qui va faire son apparition sur sa flotte de Boeing 777-300ER au printemps prochain. Cette cabine sera constituée de vingt-quatre fauteuils à coque fixe de Zim, qui seront installés à partir du quatrième trimestre 2021 de façon à ce que les douze 777 soient équipés pour le lancement de la saison été 2022.



Lorsqu'elle avait annoncé l'introduction de cette nouvelle classe à bord de ses appareils en mars 2019, Swiss avait indiqué que les fauteuils seraient 10% plus larges que ceux de classe économique, dotés d'un espace pour les jambes accru de 20% et d'une inclinaison plus ample de 25%. Ils seront ainsi larges de 46 à 48 cm (contre 43,4 cm en classe économique) et espacés de 99 cm (contre 78,7 cm). Ils seront par ailleurs équipés d'un repose-jambes escamotable, d'un...