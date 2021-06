Qatar Airways met en service sa nouvelle classe affaires sur Boeing 787-9

Qatar Airways veut conserver son avance dans les produits de classe affaires et a mis en service la dernière cabine sur laquelle elle a travaillé. Les premiers Boeing 787-9 de la compagnie ont en effet été mis en service le 25 juin, sur plusieurs destinations en Europe et en Asie. Ils abritent une nouvelle classe affaires, qui conserve les codes de la QSuite.



La nouvelle cabine affaires compte trente fauteuils disposés en épi et en rangées de 1-2-1 - garantissant donc à chaque passager un accès au couloir. Qatar Airways s'est reposée sur le modèle Ascent d'Adient Aerospace, très personnalisable, équipé d'une porte coulissante qui permet de gérer l'accès au couloir et l'intimité, et de panneaux escamotables entre les sièges du milieu permettant aux passagers de voyager à deux s'ils le souhaitent. Le fauteuil se transforme par ailleurs en lit horizontal long de 79 pouces (2 mètres) pour la nuit. Parmi ses attributs, la suite est équipée d'un système de recharge sans fil pour téléphone (compatible iOS et Android).



En classe économique, le 787-9 abrite 281 fauteuils de Recaro, tous équipés d'un système de divertissement en vol Panasonic accessible par un écran tactile de 13 pouces. Ils disposent également d'un support pour appareils électroniques personnels, ainsi que d'un accoudoir rotatif.



Dès le lancement de la QSuite, Qatar Airways a réfléchi à l'installation d'un produit similaire sur Dreamliner - la largeur plus réduite du fuselage du 787 ne permettant pas d'installer le modèle original, construit autour du Super Diamond de Collins Aerospace. Alors que les premiers 787-9 ont été réceptionnés en décembre 2019, ses projets ont été retardés par la survenue de la crise liée à la pandémie de covid-19 et la certification du fauteuil Ascent, qui n'est intervenue qu'au début de cette année.





