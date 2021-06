Toute l'actualité aéronautique en France cette semaine

Chaque vendredi, retour sur l'ensemble de l'actualité aéronautique qui concerne la France ou les entreprises françaises (industrie aérospatiale et transport aérien). Un rendez-vous hebdomadaire du Journal de l'Aviation.



Industrie et Technologie



Thales dévoile sa nouvelle gamme d'IFE AVANT Up

Thales annonce une modernisation de son système de divertissement en vol (IFE) AVANT avec l'ajout de nouveaux écrans et de nouvelles fonctionnalités. Baptisé AVANT Up, l'IFEC de Thales se voit ajouter une nouvelle gamme d'écrans HDR à plage dynamique élevée 4K baptisés Optiq by Thales et enrichie de la technologie propriétaire Samsung QLED pour offrir une qualité d'image inégalée, une fiabilité accrue de 50% et une réduction de poids de 30%. Ces écrans peuvent afficher plus d'un milliard de couleurs. Ils ont été conçus en partenariat avec HARMAN, une filiale de Samsung. AVANT Up vient aussi accompagné d'une nouvelle solution d'alimentation électrique modulaire intelligente baptisée Pulse. Le nouvel IFE dispose par ailleurs de deux connexions Bluetooth et du Wi-Fi intégré pour permettre aux passagers de coupler plusieurs appareils simultanément au système. Enfin, De nouvelles fonctionnalités...