Air Caraïbes reçoit son 2e A350-1000 et se prépare à un été dynamique mais compliqué

Le ciel du sud parisien est loin d'avoir l'éclat du ciel antillais mais ce 22 juin reste une belle journée pour Air Caraïbes. La compagnie a en effet réceptionné son deuxième Airbus A350-1000. L'appareil, immatriculé F-HTOO (MSN 482), a atterri à l'aéroport d'Orly après avoir quitté les installations bordelaises de Sabena technics, qui était chargé de l'aménagement de la cabine.



« Il arrive à un moment qui nous est, je l'espère, favorable », a commenté Marc Rochet, président du groupe Dubreuil Aéro, qui rassemble Air Caraïbes et French bee. Bon nombre de signaux sont au vert : la France sort de confinement, les ventes sont revenues à leur niveau de 2019, voire les dépassent (sans toutefois les compenser l'absence de recettes entre février et avril), l'activité fret ne faiblit pas... « La pointe d'activité arrive, nous réengageons tous nos avions. Nous croyons en l'avenir et sommes assez optimistes. Cela...