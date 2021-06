Sudan Airways en pourparlers avec Lufthansa Consulting pour son redressement

Sudan Airways est aujourd'hui l'ombre d'elle-même, affaiblie par la mauvaise gestion et deux décennies de sanctions économiques infligées au pays. Croupissant sous une dette abyssale, la compagnie nationale du Soudan ne se résume plus qu'à un seul avion en service, un Airbus A320 de quatorze ans, déployé sur son unique route internationale entre Khartoum et Le Caire.



Pourtant l'Etat y croit toujours. Redevenu fréquentable après la chute de l'ancien président Omar el-Béchir en 2019 et la levée progressive des sanctions, le gouvernement soudanais veut donner un nouveau souffle à son fleuron national.



Kharthoum a récemment initié des pourparlers avec Lufthansa Consulting en vue de l'élaboration d'un plan de restructuration, qui inclura la reconstruction de la flotte et du réseau. A en croire le ministre des Finances, Gibril Ibrahim, une délégation de la filiale indépendante du groupe Lufthansa est attendue dans le pays courant juin.



Si les détails...