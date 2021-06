Emirates enregistre ses premières pertes

Pour la première fois en trente ans, le groupe Emirates est en perte. Il a en effet annoncé que l'impact de la pandémie de covid-19 - et des restrictions de voyage qu'elle a entraînées - sur son bilan annuel avait été très fort, réduisant son chiffre d'affaires de 66% et entraînant des pertes atteignant 6 milliards de dollars.



Pour la seule compagnie aérienne, les pertes s'élèvent à 5,5 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires réduit dans les mêmes proportions que celui du groupe, à 8,4 milliards de dollars. Les capacités totales ont été amputées de 58%, et 83% sur le segment passage. Environ 6,6 millions de passagers ont été transportés, ce qui a entraîné la chute du chiffre d'affaires, mais la recette par passager s'est améliorée grâce à un mix avantageux des destinations, une bonne gestion de la politique tarifaire et la demande solide pour les sièges premium.