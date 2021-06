Triste week-end pour les compagnies régionales européennes

Le ciel européen vient de perdre deux acteurs. Stobart Air, qui opérait les vols d'Aer Lingus Regional, et Air Atwerp ont annoncé la suspension de leurs opérations le 11 juin. Toutes deux ont succombé à la crise liée à la pandémie de la covid-19, qu'elles ont abordé dans des conditions difficiles.



Air Antwerp est la compagnie qui a succédé à VLM en Belgique, dont elle avait repris le certificat de transporteur en 2019. Elle exploitait alors un Fokker 50 en leasing qui réalisait une navette entre Anvers et London City jusqu'à trois fois par jour. Comme toutes ses consoeurs, elle avait dû suspendre ses opérations en mars 2020 et n'a que très peu volé depuis. Les réservations, globalement affaiblies, sont particulièrement limitées pour elle puisqu'elle est très dépendante du trafic affaires, qui tarde à reprendre.



Stobart Air a un passé encore plus mouvementé. Descendante d'Aer Arann, la compagnie...