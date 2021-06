Une menace sans précédent pour le transport aérien mondial

Le véritable détournement politique du 737-800 de Ryanair par la Biélorussie est un événement très grave qui va marquer durablement le transport aérien mondial. Bien sûr, l'impact des nouvelles restrictions de vols visant à éviter l'espace aérien biélorusse va avoir un impact significatif pour les compagnies aériennes de la région ou pour certaines liaisons long-courriers entre l'Europe de l'Ouest et l'Asie, avec des temps de vol plus longs, synonyme d'augmentation de consommation de carburant, et parfois même, de mise en place d'équipages techniques renforcés pour respecter la législation quant à la fatigue.



Le survol de certaines zones frontalières avec la Russie était déjà très réglementé depuis des années, par exemple à l'est de l'Ukraine, au Donbass, ou au-dessus de la Crimée, et les récentes annulations de plans de vol de la part de Rossaviatsia, l'agence fédérale de l'aviation russe, même si dues à de simples...