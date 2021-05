Affaiblie, Air Algérie reprend ses vols internationaux

Après quinze mois d'absence sur le marché international, Air Algérie va reprendre ses vols dès le 1er juin prochain. C'est à la faveur de la réouverture partielle des frontières aériennes, fermées depuis le 17 mars 2020 en réponse à la pandémie de la covid-19.



Pour son retour dans le ciel, la compagnie publique assurera dans un premier temps trois vols hebdomadaires vers la France (vers Paris et Marseille) ainsi qu'une rotation par semaine vers Istanbul, Barcelone et Tunis.



« Nous avons opté pour une reprise graduelle en nous focalisant sur les dessertes où se trouvent les plus fortes communautés algériennes », explique Amine Andaloussi, porte-parole d'Air Algérie, qui rappelle que, conformément aux exigences sanitaires, les personnes entrant en Algérie, ressortissants ou étrangers, devront présenter, à leur arrivée, un test PCR de moins de 36 heures, et seront soumis à une quarantaine obligatoire de cinq jours dans l'un des...