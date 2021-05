DHL Express crée une nouvelle compagnie en Autriche

DHL Express a le vent en poupe. Porté par l'essor du e-commerce, le groupe a décidé de réorganiser ses opérations en Europe et de se donner davantage de capacités. Pour cela, il travaille à l'établissement d'une nouvelle compagnie aérienne cargo en Autriche et va faire évoluer l'empreinte de sa compagnie britannique.



DHL Express est actuellement en train de travailler au dossier à déposer auprès des autorités autrichiennes pour pouvoir créer sa nouvelle compagnie. Il espère pouvoir franchir cette étape et la rendre opérationnelle dès cette année. Elle a vocation à réaliser des acheminements au sein de l'Europe et opérera avec des Boeing 757 cargo, qu'elle tirera de la flotte de DHL Air UK.



La compagnie britannique, basée à East Midlands, remplacera quant à elle ces appareils par davantage de 767 cargo ainsi que par des 777 cargo à partir de début 2022, une nouveauté pour son activité. L'objectif de DHL est de faire évoluer cette entité pour la rendre intercontinentale, développant son réseau vers l'Amérique du Nord et l'Asie.



« En agrandissant notre plateforme aérienne, nous ne nous adaptons pas seulement à l'évolution de la réglementation mais nous préparons également notre réseau européen à une nouvelle croissance », explique Roy Hughes, EVP Network Operations Europe chez DHL Express. « Nous prenons ces mesures pour répondre à la forte demande de nos clients en matière de livraisons express transfrontalières et continuer à leur fournir une capacité express suffisante. Avec la structure prévue, nous obtiendrons à la fois un réseau aérien flexible et encore plus résilient en Europe et une meilleure intégration mondiale en augmentant nos vols intercontinentaux. »



DHL Express souligne qu'il a vécu le meilleur premier trimestre de son histoire cette année. Il s'attend à ce que le e-commerce continue de se développer car il touche de plus en plus la sphère B2B.