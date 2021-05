Iberia ouvre son « next chapter » et prépare sa relance

Iberia rassemble ses forces pour sortir de la crise. La compagnie espagnole a lancé un programme stratégique sur quatre ans qu'elle a baptisé « next chapter ». Il sera initialement concentré sur la sortie de crise mais ambitionne également de redonner sa stature mondiale à la compagnie espagnole.



Le premier chantier d'Iberia sera de travailler à redonner confiance en l'avion aux passagers. En plus de les rassurer sur la sécurité sanitaire du voyage, sur leur possibilité de modifier leurs projets et sur la facilité d'obtenir et de présenter des certificats, elle essaie de prévoir un programme de vols aussi stable que possible. S'il est pour le moment limité et tout juste suffisant pour maintenir une connectivité minimum entre l'Espagne et l'Amérique du Sud, il est appelé à se développer rapidement au gré des levées de restrictions.



Actuellement, Iberia réalise 40% de ses vols par rapport à mai 2019....