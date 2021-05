Geven lance son nouveau siège léger pour cabine de haute densité, SuperEco

Permettre un maximum de confort et d'impression d'espace avec un pitch de 28 pouces, c'est l'objectif qu'a poursuivi Geven en développant son nouveau fauteuil de classe économique, SuperEco. Le produit a été révélé le 18 mai par l'équipementier italien, qui est en train de travailler au renouvellement complet de sa gamme de fauteuils.



SuperEco a été conçu pour les besoins des compagnies opérant des monocouloirs avec une configuration cabine à haute densité. Il est donc aussi basique que possible, pour répondre aux besoins fondamentaux de ce type d'opérations : efficacité et coûts réduits. Avec une structure simplifiée au maximum, il fait partie des sièges légers - il pèse 7,9 kg, ce qui permet de réduire la masse des appareils donc leur consommation de carburant - et son entretien est facilité, avec les réductions de coûts de maintenance que cela doit impliquer.



La structure a également été retravaillée pour...