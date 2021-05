Swiss se plie à la nécessité de restructuration

Les mesures de réduction des coûts mises en place jusqu'ici ne suffiront pas à assurer la pérennité de Swiss dans un monde où la demande pourrait être structurellement réduite de 20%. La compagnie a donc annoncé qu'elle envisageait de lancer un plan de restructuration plus profonde de ses activités. Baptisé reaCH et en cours de négociation, il prévoit une réduction de 20% du personnel de la compagnie et de 15% de la flotte. « Il apparaît de plus en plus clairement que le marché est en pleine mutation structurelle et que, malgré les mesures que nous avons prises à un stade précoce, une restructuration de Swiss semble malheureusement inévitable », regrette Dieter Vranckx, son CEO.



En 2019, la compagnie comptait 9 500 personnes dans ses effectifs (7 550 équivalents temps plein). Depuis que la crise a éclaté et jusqu'à la fin de 2021, un millier d'ETP devrait déjà être...