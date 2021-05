Air France-KLM perd 1,5 milliard d'euros au 1er trimestre

Ce n'est pas une surprise : le premier trimestre a été difficile pour Air France-KLM. Le groupe a beaucoup perdu en chiffre d'affaires par rapport à 2020 mais a réussi à ne pas trop dégrader son résultat d'exploitation et son résultat net, qui restent malgré tout fortement négatifs sur la période.



Le chiffre d'affaires du groupe a perdu 57% de sa valeur de 2020 en atteignant 2,2 milliards d'euros. L'année dernière, le mois de mars avait déjà subi l'impact de la crise sanitaire. Pour la seule activité Passage d'Air France et de KLM, les recettes ont chuté de 72,7% (à change constant) à 1,02 milliard d'euros, tandis que Transavia a vu les siennes s'effondrer à 37 millions d'euros (-84,8%). La division Maintenance a elle aussi subi la crise sanitaire et vu son chiffre d'affaires chuter de 45,3% à 622 millions d'euros. L'activité a notamment pâti de la réduction des visites en atelier moteurs en raison des politiques de « greentime ».



Seule l'activité cargo s'en tire bien. Malgré des capacités en baisse de 15,8%, le volume de fret transporté a augmenté de 10,4%. Et grâce à la très forte demande par rapport à des capacités mondiales limitées ainsi qu'au transport de matériel médical (notamment les vaccins contre la covid), la recette unitaire a gagné 131%. Le chiffre d'affaires augmente ainsi de 87,5% (à change constant), à 839 millions d'euros.



Le résultat d'exploitation reste négatif au premier trimestre de 1,12 milliard d'euros, avec une variation à la baisse limitée de 364 millions d'euros. Le résultat net est quant à lui négatif de 1,5 milliard d'euros, ce qui représente une amélioration de 320 millions d'euros - notamment due à la prise en compte en 2020 d'une surcouverture carburant et de la dépréciation des Boeing 747.



Le groupe indique que son trafic a été réduit de 74,2% pour une baisse des capacités de 48,6% au premier trimestre. En raison des restrictions de circulation en France et aux Pays-Bas, il s'attend à un deuxième trimestre similaire au premier. Ainsi, la capacité devrait être réduite de 50% par rapport au deuxième trimestre 2019. Elle augmentera progressivement à partir de mi-mai, au fur et à mesure que la vaccination gagnera du terrain en Europe, et le groupe espère pouvoir rétablir entre 55% et 65% de ses capacités au troisième trimestre, ce qui correspond aux prévisions d'Eurocontrol qui s'attend à un été tardif pour les compagnies européennes.



Après un premier trimestre atone, Transavia maintient son plan de croissance et le groupe estime qu'elle est bien positionnée pour profiter de la reprise attendue à partir de juillet, puisqu'elle se jouera sur les vols loisirs. Transavia France a ajouté huit Boeing 737-800 à sa flotte au premier trimestre et a pu augmenter son activité dès le premier trimestre grâce à la mise en place de ses premiers vols intérieurs.