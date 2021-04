KLM modernise les cabines de 14 Boeing 737-800

KLM a dévoilé la nouvelle cabine qui est actuellement installée sur une petite partie de sa flotte de Boeing 737-800. La compagnie a en effet décidé de moderniser l'intérieur de quatorze de ses plus récents appareils et vient de remettre en service le premier.



Elle a opté pour l'installation de nouveaux fauteuils Recaro : le siège léger SL3710 en classe économique - dont elle est cliente de lancement sur Boeing - et le BL3710 en classe affaires. Grâce à ses équipements plus légers de 20% en moyenne que ceux qui sont actuellement en service, elle estime pouvoir alléger de 700 kg le poids total de la cabine, ce qui lui permettra de réduire de 58 tonnes la consommation annuelle de carburant de chacun des appareils modifiés.



La commande de ces fauteuils avait été révélée par Recaro en novembre dernier. Elle portait sur 5 500 SL3710 et 2...