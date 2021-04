« On a besoin d'aller dans l'espace pour mieux vivre sur Terre », Jacques Arnould, chargé des missions éthiques au CNES

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Jacques Arnould, chargé des missions éthiques au CNES.



Jacques Arnould évoque les questions qui se posent dans le cadre des activités humaines dans l'espace : leur raison d'être, leurs conséquences, la prise de conscience qu'elles entraînent au sujet de notre responsabilité à l'égard de la Terre...



Il revient également sur la mission Alpha, à laquelle participe Thomas Pesquet, et le nouveau chapitre qui s'est ouvert dans l'histoire de la conquête spatiale, avec la « commercialisation » des moyens pour y aller. Enfin, il imagine son avenir et conseille de ne pas avancer trop vite et de prendre le temps « d'habiter l'espace ».