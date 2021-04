Aeromexico ajuste ses commandes de Boeing 737 MAX et 787

Toujours sous la protection de la loi américaine sur les faillites, Aeromexico est parvenue à renégocier ses accords avec Boeing et ses lessors, pour ajuster sa flotte à ses besoins. La compagnie prévoit de l'étoffer avec 24 Boeing 737 MAX et quatre 787-9 supplémentaires d'ici 2022. Il ne lui reste plus qu'à faire approuver son plan par le tribunal du district sud de New York, qui gère sa procédure de Chapitre 11.



Aeromexico précise que neuf de ces appareils seront livrés d'ici l'été et pourront être exploités durant cette saison. Les autres intégreront la flotte à partir du second semestre et jusqu'en 2022.



Avec la crise et son placement en faillite l'année dernière, les besoins de la compagnie ont été complètement modifiés et ses commandes étaient devenues disproportionnées. Celles de 737 MAX ont donc été réduites d'une trentaine d'exemplaires - la commande initiale auprès de Boeing comptait...