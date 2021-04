Les perspectives de reprise du trafic aérien se ternissent encore

A chaque tentative de prévisions sur la reprise du trafic aérien, l'IATA la voit s'éloigner un peu et se montre plus pessimiste. Alors que, en fin d'année dernière, les compagnies aériennes espéraient encore réussir à rétablir l'équilibre de leurs opérations à partir du quatrième trimestre de 2021, elles ont rapidement renoncé à cet espoir et en sont désormais à tabler sur une reprise encore plus lente que prévu et une aggravation de leurs pertes.



L'association internationale estime en effet que les pertes de ses membres devraient atteindre 47,7 milliards de dollars en 2021, soit 9 milliards de dollars de plus que ce à quoi elle s'attendait lors des prévisions de novembre 2020. On notera qu'elle a aussi dégradé le bilan de 2020, où le montant des pertes a atteint 126,4 milliards de dollars au lieu des 118,5 milliards de dollars initialement avancés.

Avec un chiffre d'affaires potentiel de 458...