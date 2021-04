En images : Tout sur la cabine du nouvel Airbus A330neo de Corsair

La montée en gamme de Corsair se poursuit. Avec la mise en service de son premier Airbus A330neo (MSN 1975, F-HRNB, premier au monde avec une MTOW de 251 tonnes) sur une rotation Orly - Pointe-à-Pitre le 15 avril, puis le lendemain sur Fort-de-France, Corsair vient de dévoiler l'aménagement intérieur du nouvel avion long-courrier qui constituera l'épine dorsale de sa flotte.



Quatre autres A330-900 sont en effet attendus d'ici juin 2022, la flotte de la compagnie française devant alors être considérablement rajeunie pour atteindre un âge moyen de 5 ans. L'augmentation de la masse maximale au décollage des appareils de Corsair va lui permettre d'emporter jusqu'à 10 tonnes de chargement supplémentaires par rapport à ses A330-300, effaçant toutes potentielles restrictions opérationnelles sur ses lignes les plus longues, en particulier depuis l'île Maurice ou depuis la Réunion vers Paris.







Corsair a choisi un aménagement triclasse de 352 sièges pour ses A330neo. La configuration reste dense, mais la compagnie a clairement mis les moyens pour rendre compétitifs ses produits face à la concurrence, en particulier pour les classes avant.



La cabine Business est ainsi équipée de 20 sièges-lits Opal de Stelia Aerospace proposant les fameux « 3F », à savoir Full Flat, Full Privacy et Full Access dans une configuration 1-2-1. Les sièges centraux 1DF, 3DF et 5DF) sont commercialisés sous l'appellation « honey moon » car plus proches de leur voisin et séparés par une cloison amovible.



L'IFE est quant à lui déployé sur des écrans LCD de 15,6 pouces et Corsair précise que son galley avant est équipé d'une machine expresso et d'une cave réfrigérante permettant la mise en température rapide des vins et Champagnes avant le service. La compagnie a par ailleurs choisi un aménagement de type « cathédrale » pour sa classe Business, les compartiments à bagages n'étant présents que sur les sièges latéraux pour offrir une plus grande impression d'espace dans cette partie de la cabine.







La cabine Premium est quant à elle équipée de 21 sièges Z535 de Safran Seats (3 rangées en 2-3-2), chacun doté d'un écran LCD de 13,3 pouces et de prise USB compatible avec une puissance de 10W. Ces sièges disposent de reposes jambes et offrent une inclinaison plus importante que celle proposée en classe économique.



Enfin la classe économique consiste en 311 sièges Z400 de Safran Seats dans une configuration à 9 sièges de front (3-3-3), avec un IFE affiché sur un écran de 10,1 pouces, et également doté de prise USB 10 W. Les sièges sont équipés de têtières ajustables en cuir.



Corsair a cependant divisé sa cabine économique avec des rangées de sièges proposant plus d'espace pour les jambes et baptisés ECO+ : 27 sièges disposent ainsi d'un pitch généreux de 34 pouces, en plus des 6 sièges situés près des issues de secours.



Le système IFE repose sur la solution Rave Centric de Safran Passenger Innovations, avec une offre de divertissement fournie par Global Eagle (Plus d'une centaine de films proposés à partir de septembre). Enfin, Corsair a également choisi de proposer une connectivité en vol à haut débit à ses passagers, avec la solution globale SITA For Aircraft reposant sur la constellation satellitaire Global Xpress d'Inmarsat (bande Ka).