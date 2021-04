Comment AIM Altitude imagine le catering long-courrier du monde d'après

Si le monde du galley reste en perpétuelle évolution, force est de constater que les fondamentaux de ce type d'équipements de cabine n'ont pas vraiment connu de révolution depuis l'instauration des normes ATLAS et KSSU à la fin des années 60. AIM Altitude veut bousculer le monde de la restauration à bord avec son concept ARCA, une solution pensée pour améliorer l'hygiène des repas et réduire les déchets, mais qui pourrait aussi apporter bien d'autres bénéfices aux compagnies aériennes.



Une nouvelle vision du catering...



Face aux nouveaux enjeux liés aux impératifs d'hygiènes avec la pandémie, mais aussi face à la demande croissante des passagers visant à une industrie plus écoresponsable, AIM Altitude travaille depuis deux ans sur son concept ARCA, une solution axée sur un catering utilisant des boîtes-repas qui viendraient remplacer les actuels plateaux, en particulier en classe économique sur les vols long-courriers. Le fabricant britannique,...