LATAM retire tous ses Airbus A350

La crise aura eu raison de la flotte d'Airbus A350 de LATAM. Dans une note envoyée aux collaborateurs du groupe et lue par la presse locale, Jerome Cadier, le CEO du groupe, annonce le retrait des onze appareils qui restaient dans la flotte. Sept ont déjà été retirés et les quatre derniers quitteront la flotte la semaine prochaine. Le CEO n'a pas précisé ce que les appareils, tous cloués au sol, allaient devenir.



La flotte long-courrier de LATAM sera donc composée uniquement de Boeing (767, 777 et 787), tandis que les Airbus constituent la flotte moyen-courrier.



Comme nous vous l'indiquions il y a quelques jours dans notre rubrique abonné ALERTAVIA, le loueur SkyWorks a été mandaté par la société fiduciaire américaine Wilmington Trust Company pour commercialiser 17 appareils anciennement opérés par LATAM Airlines, alors que la compagnie d'Amérique du Sud est en pleine restructuration et placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis depuis l'année dernière. Deux A350 parqués à Victorville (Californie) sont concernés et seront vendus par le biais d'une vente aux enchères publique qui aura lieu le 14 avril 2021.



Les A350 ont toujours connu une situation particulière chez LATAM. Certains d'entre eux avaient été exploités par Qatar Airways alors que la crise de 2015 avait provoqué une surcapacité. Puis, un accord avait été conclu avec Delta Air Lines pour en transférer à la compagnie américaine, projet qui est tombé à l'eau avec l'irruption de la pandémie.