Air Sénégal : la crise sanitaire ralentit le plan de croissance mais ne l'arrête pas

Air Sénégal est l'une des compagnies africaines ayant connu la plus forte expansion au cours de ces dernières années. Près de trois ans après le lancement de ses activités commerciales, la compagnie nationale du Sénégal maintient le cap et ne cache pas ses ambitions de croissance.



Au milieu la crise, le transporteur continue l'expansion de son réseau de dessertes. Depuis février, Air Sénégal a introduit cinq nouvelles routes dont Lyon en France et Milan en Italie. Sur le continent, la compagnie a fait ses premiers pas sur le marché très convoité d'Afrique centrale, le 29 mars dernier, avec son entrée au Cameroun (Douala) et au Gabon (Libreville) au départ de Cotonou. C'est un terrain que maitrise parfaitement son nouveau directeur marketing, Ernest Dikoum, précédemment directeur général de Camair-Co, la compagnie nationale camerounaise.



Un réseau en expansion



Son réseau comprend désormais une quinzaine de villes dans...