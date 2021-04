Zephalto poursuit son rêve de voyage stratosphérique

Si elle ne ralentit pas le rythme de ses développements, la start-up Zephalto continue aussi de faire parler d'elle. Elle participait en effet au salon Techinnov, tenu le 1er avril en édition virtuelle. Retour sur le projet de cette jeune entreprise innovante, qui poursuit son rêve de proposer des voyages en ballon dans la stratosphère.



Admirer la courbure de la Terre et ses sites, découvrir le ciel étoilé sans pollution visuelle, goûter au silence absolu... C'est une expérience que Zephalto veut faire vivre au plus grand nombre. La start-up héraultaise de Vincent Farret d'Astiès développe un ballon stratosphérique et s'est fixé comme objectif de transporter deux à six passagers dans un voyage en ballon dont ils choisissent tous les aspects : la durée (de quelques heures à plusieurs jours), l'itinéraire et l'altitude (jusqu'à 25 km). Le tout dans le respect de l'environnement.



Créée en 2012, Zephalto a rapidement tissé des liens avec le CNES, qui lui a apporté soutien et expertise dans le développement de son ballon, tant pour le choix des matériaux que l'assemblage ou la conduite des tests. Deux prototypes ont déjà été testés. Le dernier en date et le plus avancé, Odyssée 8000, a réalisé son premier vol d'essai en août dernier, parcourant 300 km en quatre heures de vol à une altitude de 1,5 km - mais il est capable de monter à 12 km. Ce vol a permis de valider les techniques de décollage et d'atterrissage, avec le ballon gonflé. D'autres essais ont été conduits par la suite pour étudier le comportement des pilotes et collecter des données atmosphériques.



Le ballon de Zephalto sera constitué d'un ballon porteur, d'un régulateur d'altitude et d'une nacelle. Le ballon porteur, Céleste, mesurera 130 m de haut et sera capable de soulever jusqu'à 2,5 tonnes. Conçue dans une structure multicouches en polymère et fermée, son enveloppe sera légère et plus résistante (notamment au froid puisqu'elle doit rester souple par -80°C) que celle des ballons stratosphériques existants et gonflée avec un gaz plus léger que l'air. Ne se déchirant pas, elle pourra être réutilisée au voyage suivant.



Le régulateur d'altitude est l'innovation phare de Zephalto - brevetée après le tout premier vol en 2018. Ce ballon est rempli d'air et doté de compresseurs : pour descendre, il suffit de comprimer l'air pour gagner de la masse, et pour remonter, il faut décomprimer et relâcher le trop-plein d'air. Le système est neutre en carbone à l'utilisation car alimenté par des panneaux solaires.



Au-dessous, pilotes et voyageurs prendront place à bord d'une nacelle pressurisée en carbone. De là, dans un confort optimisé qui reste à dessiner et avec une connexion haut débit qui doit permettre de partager leur expérience, ils profiteront d'un panorama de 1 000 km sur la Terre et de l'espace.

Zephalto prévoit que les premiers vols touristiques puissent avoir lieu en 2024. Mais d'autres applications sont possibles pour son ballon, notamment dans les domaines de la recherche technique et scientifique, et accessibles plus tôt, dès cette année.





Lors du vol d'essai avec le ballon Odyssée 8 000 en août, la nacelle se trouvait entre le ballon et le régulateur d'altitude. Dans la configuration finale, elle sera placée au-dessous du régulateur. © Zephalto



