L'ACI World voit elle aussi la lumière au bout du tunnel au-delà de 2021

Les différentes campagnes de vaccination mises en route dans le monde redonnent de l'espoir au secteur. Même l'ACI World (Airports Council International) commence à voir des signes positifs et attend notamment une augmentation des voyages au second semestre, qui donnent enfin des perspectives encourageantes aux aéroports. Pourtant, ils restent pour le moment confrontés à un présent sombre et 2021 dans son ensemble sera encore une année difficile à traverser.



« Nous espérons un regain de confiance, rendu possible par la vaccination et les mesures de sécurité, qui devrait permettre de commencer à voir redécoller le nombre de personnes voyageant en dehors de leur pays au printemps puis augmenter de manière significative d'ici le milieu de l'année », explique Luis Felipe de Oliveira, directeur général d'ACI World.



Vu la catastrophe de 2020 et les débuts calamiteux de 2021, cela ne suffira pas à remonter la pente et les estimations...