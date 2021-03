Qatar Airways proche du rachat de la moitié de la compagnie RwandAir

Les négociations finales en vue d'une prise de participation de Qatar Airways dans RwandAir devraient bientôt aboutir. « Nous sommes à la phase finale des négociations, la société sera plus forte avec une flotte plus importante et plus de ressources », a annoncé le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, Uzziel Ndagijimana le 17 mars.



En février 2020, le directeur général de Qatar Airways, Akbar Al Baker, avait révélé que sa compagnie allait acquérir une participation de 49% dans le transporteur national rwandais. Qatar Airways s'était déjà emparée d'une participation de 60% dans le nouvel aéroport de Bugesera (à l'est de Kigali) en décembre 2019, un investissement d'une valeur de près de 1,3 milliard de dollars.



Une fois la transaction finalisée, RwandAir, qui cumule une perte annuelle de l'ordre de 50 millions de dollars depuis sa création, entend repartir de plus belle alors qu'elle a...