La concurrence reprend entre les aéroports français et européens

L'Union des aéroports français exhorte le gouvernement français à se positionner clairement en faveur de la mise en place d'un passeport sanitaire européen et sa reconnaissance en France. « Il ne faut pas manquer le rendez-vous de l'été », plaide Thomas Juin, le président de l'association, en expliquant qu'il s'agit là du meilleur espoir du transport aérien français pour retrouver cette année la voie de la reprise. Or, en tardant à soutenir ce potentiel dispositif, il estime que la France prive ses aéroports d'un argument pour attirer de nouveau les compagnies aériennes vers leurs installations plutôt que d'autres.



Après un an passé à encaisser les effets de la crise sanitaire et économique, les aéroports français arrivent à un moment décisif où ils vont devoir se battre pour reconquérir leur connectivité. Mais selon Thomas Juin, il est « illusoire » d'espérer une reprise tant que des quarantaines subsisteront pour se...