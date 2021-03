Norwegian Long Haul n'est plus, vive Norse Atlantic Airways

Le rêve de Bjorn Kjos n'a pas été définitivement enterré. Une nouvelle compagnie aérienne est en train de se créer en Norvège, qui reprend le business model de Norwegian Long Haul, à savoir proposer des vols long-courrier à bas tarifs en Boeing 787. Cette compagnie a été baptisée Norse Atlantic Airways et s'apprête à entrer à la bourse d'Oslo.



Derrière Norse Atlantic Airways se trouve Bjorn Tore Larsen, fondateur et président. Déjà fondateur de la société spécialisée dans le recrutement et la formation de personnel navigant OSM Aviation, il détiendra 53% des actions de la compagnie via sa société BT Larsen, qui détiendra elle-même 10% supplémentaires. Les deux autres investisseurs principaux sont Bjorn Kise (12%) et Bjorn Kjos (15%), l'ancien PDG de Norwegian. Leur investissement est évalué à 24 millions de dollars. Les principaux directeurs ont également été nommés, et choisis pour leur expérience dans le transport aérien.