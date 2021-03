AerCap-GECAS : la naissance d'un monstre du leasing aéronautique

Aengus Kelly, le PDG d'AerCap n'en est pas à son premier coup de maître, mais cette fois c'est un véritable séisme qui vient secouer le monde du leasing d'avions commerciaux, et plus généralement toute l'industrie du transport aérien.



En acceptant de prendre la main sur GECAS, AerCap va créer un monstre de la gestion d'actifs aéronautiques avec un portefeuille de plus de 2000 avions commerciaux, soit près de trois fois le nombre d'appareils gérés par son concurrent le plus proche, à savoir Avolon. La société combinée détient aussi plus de 900 moteurs en propriété ou en gestion, et plus de 300 hélicoptères.



On s'en souvient, AerCap avait déjà acquis le lourd ILFC auprès de l'assureur américain AIG en 2014, une transaction qui visait déjà à rivaliser avec GE Capital Aviation Services (GECAS), l'activité de crédit-bail de General Electric. Le loueur irlandais va donc maintenant prendre la main sur GECAS pour un montant de plus de 30 milliards de dollars (25 milliards d'euros), une opération qui devrait être conclue au quatrième trimestre de 2021.



Cette transaction va notamment permettre d'assainir les finances du conglomérat américain...