NetJets rêve aussi d'avions supersoniques

L'opérateur américain d'avions d'affaires NetJets a signé un protocole d'accord (MOU) avec Aerion visant à l'acquisition de 20 jets d'affaires supersoniques AS2. Selon cet accord, ces appareils pourront également servir à lancer Aerion Connect, une plateforme de mobilité qui fera appel à NetJets en tant qu'opérateur exclusif des jets d'affaires qui seront proposés. Cette plateforme a pour but de développer une offre de transport de luxe, point à point, et multimodale.



Par ailleurs, FlightSafety International, également propriété de Berkshire Hathaway, s'est également rapproché d'Aerion pour créer une véritable académie dédiée à la formation au vol supersonique, aussi bien pour les avions supersoniques civils, commerciaux et militaires.



Les droits d'achats concernant les 20 nouveaux AS2 destinés à NetJets portent désormais à 300 exemplaires le carnet de commandes potentiel du programme d'avion supersonique. Selon Aerion, ce carnet de commandes est valorisé à 10 milliards de dollars.



Le premier AS2 doit entrer en phase de production en 2023 sur le nouveau site d'Aerion à Melbourne (Floride), un site baptisé Aerion Park qui accueillera un campus dédié à la recherche, à la conception, à la construction et à la maintenance de ses avions supersoniques. Pour rappel Aerion souhaite que son futur avion soit aussi efficace que possible en matière de respect de l'environnement. Il pourra notamment fonctionner avec un carburant 100% synthétique et ne nécessitera pas de postcombustion pour atteindre des vitesses supersoniques.



Rappelons que le calendrier de l'AS2 s'est accéléré l'année dernière et notamment en France, l'ONERA ayant participé aux essais en soufflerie avec ses installations de Modane. L'avionneur américain a aussi choisi Liebherr Aerospace pour développer le système d'air intégré de l'appareil.



L'AS2, qui promet un rayon d'action de 4200 nautiques (7780 km) à Mach 1.4, pourra transporter 12 passagers.