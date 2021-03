Le trafic cargo retrouve son niveau d'avant-crise

Cela fait plusieurs mois que les rares bonnes nouvelles dans le transport aérien viennent du secteur cargo. C'est encore le cas : en janvier 2021, le transport de fret a retrouvé ses volumes pré-crise. Les tonnes-kilomètres dépassent même légèrement leur niveau de janvier 2019, de 1,1%. Avec des yields en hausse en raison de la pression sur les capacités mondiales, l'activité profite de la force de l'indice de confiance des marchés et des entreprises et continue d'offrir une bouffée d'oxygène aux compagnies aériennes.



Ce retour « à la normale » est très contrasté selon les régions. Les volumes sont très largement au-dessus de leur niveau de janvier 2019 comme de janvier 2020 sur les liaisons reliant l'Asie, l'usine du monde, et l'Amérique du Nord, où le niveau de vie des consommateurs « est en forme », explique Brian Pearce, chief economist de l'IATA. Ainsi, le volume de fret transporté...