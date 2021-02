« Aujourd'hui, notre situation est préoccupante » - Entretien avec Marc Rochet, vice-président d'Air Caraïbes et président de French bee

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Marc Rochet, vice-président d'Air Caraïbes et président de French bee.



Alors que la situation d'Air Caraïbes et de French bee devient préoccupante à cause de la persistance de la crise, Marc Rochet reste confiant et continue de croire que les deux compagnies du groupe Dubreuil vont redécoller et retrouveront leur solidité.



Elles ont notamment maintenu leurs investissements pour leur flotte, ce qui devrait les porter lorsque le transport aérien pourra repartir. Il revient aussi sur l'échec du rapprochement avec CMA CGM et les aides apportées à Air France et Corsair.

