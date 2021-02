Les compagnies aériennes renoncent à l'espoir de retrouver des opérations à l'équilibre cette année

L'apparition des variants du SARS-CoV-2 et le renforcement des restrictions qui en a découlé ont atténué le semblant d'optimisme dont l'IATA avait fait preuve lors de ses dernières prévisions en décembre dernier. Désormais, l'association du transport aérien ne compte plus du tout sur le fait que les opérations des compagnies aériennes puissent revenir à l'équilibre au quatrième trimestre 2021 mais table plutôt sur 2020.



Brian Pearce, chief economist de l'IATA, explique que le niveau des réservations s'est beaucoup détérioré ces dernières semaines et qu'il est peu probable que les vacances de Pâques apportent une amélioration significative de la situation. Il faudra donc attendre l'été pour voir des statistiques un petit peu plus encourageantes. Au 18 février, les réservations pour juillet-août étaient inférieures de 78% à leur niveau de 2019.



Par conséquent, l'ensemble des prévisions sur 2021 a été révisé. Alors que l'IATA espérait que le niveau de trafic...