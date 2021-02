S7 Airlines passe aussi aux avions tout cargo

Les opérateurs de 737-800 tout cargo de Boeing se multiplie. La compagnie aérienne russe S7 Airlines vient de réceptionner son premier Boeing 737-800 BCF (Boeing Converted Freighter), un appareil qui fait partie d'un contrat de location signé avec la société américaine GECAS portant sur deux exemplaires.



Les premiers vols opérés par S7 Cargo sont prévus pour la fin février et relieront Moscou à Norilsk (Krasnoïarsk) et Iakoutsk (Sibérie centrale).



La compagnie russe entend progressivement tisser des liaisons depuis Moscou et Novossibirsk vers les régions de Sibérie orientale et d'Extrême-Orient russe.



«Avec la livraison de notre premier Boeing 737-800BCF, une nouvelle étape dans le développement du segment du transport de fret de S7 Airlines commence. La compagnie aérienne voit de sérieuses perspectives pour cette activité, dans un contexte de développement rapide du e-commerce. Nous prévoyons de l'utiliser sur les liaisons moyen-courrier, où l'on constate...