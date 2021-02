Viva Aerobus opte à son tour pour la solution de Safety Line

Safety Line remporte un nouveau client. La société française a annoncé que Viva Aerobus avait choisi de mettre en place la solution OptiClimb depuis le 1er janvier afin d'optimiser les phases de montée de ses vols et réduire sa consommation de carburant.



« Nous avons eu la chance de pouvoir lancer un essai à grande échelle de près de 4 000 vols avec Viva Aerobus avant que la pandémie de covid-19 n'atteigne finalement le Mexique. Grâce à une gestion de projet efficace et à l'engagement des pilotes, les taux d'application ont atteint 83 %, ce qui a permis de maximiser l'importance des économies réalisables avec OptiClimb », a expliqué Pierre Jouniaux, le fondateur et PDG de la société française.



Viva Aerobus exploite actuellement une flotte composée de 43 Airbus : vingt A320, vingt A320neo et trois A321neo. Safety Line estime que la low-cost mexicaine pourra réduire sa...