La nouvelle compagnie CMA CGM Air Cargo va démarrer avec quatre Airbus A330-200F

Le groupe CMA CGM a finalement décidé de faire cavalier seul en lançant sa propre compagnie aérienne cargo. Baptisé tout simplement « CMA CGM Air Cargo », le nouveau transporteur utilisera une flotte de quatre Airbus A330-200F de seconde main.



Le leader français du fret maritime entend ainsi « accélérer son développement stratégique dans la logistique avec la création d'une division spécialisée dans le fret aérien ». Les quatre A330-200F, version spécifiquement produite par Airbus pour le transport de fret, ne seront cependant pas acquis neufs, le leader des armateurs français indiquant que ces appareils ont été produits entre 2014 et 2016.



Le Groupe CMA CGM annonce également qu'il n'exploitera pas directement les appareils, préférant confier « les opérations de sa flotte cargo à une compagnie européenne » sans en dire davantage.



« Pour répondre à la demande croissante de nos clients de disposer de solutions logistiques agiles, nous créons une nouvelle division au sein du Groupe CMA CGM dédiée au transport aérien : CMA CGM Air Cargo. Cette division débutera avec quatre avions Airbus A330-200F et mènera des partenariats commerciaux avec des compagnies aériennes afin d'offrir une couverture globale. C'est un tournant majeur dans le développement de notre offre logistique » a déclaré Rodolphe Saadé, le PDG du Groupe CMA CGM.



Selon nos informations, les quatre A330 cargos sont tous issus de la flotte de Qatar Airways (MSN 1584, 1594, 1688 et 1708, motorisation Trent 700) et vont très bientôt quitter l'aéroport de Doha pour rejoindre la compagnie aérienne Air Belgium et opérer depuis le hub logistique de Liège. Les opérations pourraient quant à elles démarrer dès le mois de mars.