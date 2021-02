JetBlue lance le fauteuil VantageSOLO de Thompson Aero Seating avec son nouveau Mint

On connaît désormais certaines des répercussions en cabine qu'aura l'entrée de JetBlue sur le marché transatlantique. La compagnie américaine a en effet dévoilé le nouveau produit Mint qui sera proposé sur ses Airbus A321LR entre New York, Boston et Londres à partir de cet été. Et pour transformer son service, elle a choisi le VantageSOLO de Thompson Aero Seating, dont elle est donc la cliente de lancement.



Le VantageSOLO est un fauteuil conçu spécifiquement pour les classes affaires sur monocouloir. JetBlue a jeté son dévolu dessus depuis 2016 mais a beaucoup travaillé avec l'équipementier britannique et la société de design Acumen sur sa personnalisation. Le résultat le plus manifeste de cette collaboration est l'intégration de portes coulissantes à la structure afin de garantir une intimité maximale au passager.



La compagnie a en effet constaté le succès des quatre suites proposées sur son produit Mint actuel (lancé...