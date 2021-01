L'IATA redoute les six prochains mois

Pour son premier rendez-vous de 2021, l'IATA ne s'est pas montrée très optimiste. L'association a en effet constaté à regret que la situation du transport aérien s'était détériorée durant les fêtes, sous l'effet de nouvelles vagues épidémiques et du renforcement des restrictions qu'elles ont occasionnées. « Le futur proche a empiré », déplore Alexandre de Juniac, son directeur général, renforçant la conviction déjà généralement acquise que les six prochains mois seront difficiles.



Bryan Pearce, chief economist, a rapidement dressé le profil du transport aérien au quatrième trimestre, constatant une stagnation générale du trafic depuis le mois d'octobre - voire une détérioration en Russie et pour le trafic international interne à l'Union européenne, pour qui l'essentiel la reprise de l'été a été effacée au cours de l'automne.



Les annonces des vaccins avaient stimulé les réservations mais cette stimulation est complètement retombée avec les nouvelles vagues épidémiques. Leur niveau...