Les enchères montent pour le rachat de Signature Aviation

Le leader mondial des FBO ne sera peut-être pas repris par Bill Gates et son fonds Cascade. Signature Aviation a en effet révélé qu'il acceptait l'offre de Global Infrastructure Partners (GIP), connu en Europe pour sa participation dans les aéroports d'Édimbourg et de Londres Gatwick (aujourd'hui majoritairement détenue par Vinci).



La proposition d'acquisition acceptée par Signature est valorisée à environ 4,626 milliards de dollars, cependant la transaction est soumise au vote de 75% de ses actionnaires et reste encore ouverte à des propositions de valorisation supérieures.



Cascade Investment, qui gère la fortune du fondateur de Microsoft Bill Gates et qui détient déjà 19% du capital de Signature, pourrait en effet venir s'associer au fonds d'investissement Blackstone pour acquérir la totalité du groupe britannique spécialisé dans les services pour l'aviation d'affaires (FBO, assistance, maintenance...).



Signature Aviation (ex- BBA Aviation) dispose d'un réseau mondial...