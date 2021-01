Quelles perspectives pour les compagnies africaines en 2021 ?

Difficile, étouffant et résilient... ainsi peut-on décrire l'horizon de l'aviation civile africaine en 2021 au regard de l'impact de la pandémie de la covid-19 et ses répercussions persistantes. L'année dernière, on le sait déjà, a été la pire pour l'aviation civile mondiale et l'Afrique n'y a pas échappé. Les dernières prévisions de l'AFRAA font état de 10 milliards de dollars de pertes en revenus pour les compagnies africaines en 2020. Le continent ayant enregistré seulement 45 millions de voyageurs contre 150 millions, un an plus tôt.



Les faillites ne sont pas à exclure



2020 s'est achevée avec la suspension des opérations de quatre transporteurs africains dont South African Airways et sa filiale SA Express tandis que deux autres (Air Mauritius, Comair) se sont placés en redressement judiciaire.



La situation est loin de s'arranger cette année alors que certains pays africains à l'instar du Tchad...