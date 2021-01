Comment voyageront les Français après la pandémie ? Entretien avec Paul Chiambaretto, directeur de la Chaire Pégase

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Paul Chiambaretto, directeur de la chaire Pégase et professeur à la Montpellier Business School.



Depuis sa création, la chaire Pégase a publié deux études, la dernière en date décrivant l'impact de la Covid-19 sur la façon de voyager des Français et ses conséquences à plus long terme. Paul Chiambaretto revient sur les conclusions de cette enquête, ainsi que sur la précédente, qui analysait la perception des Français de l'empreinte environnementale du transport aérien.