Delta Air Lines va équiper plus de 300 monocouloirs d'une nouvelle connectivité à haut débit Viasat

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines va modifier le système de connectivité de plus de 300 de ses appareils monocouloirs avec une liaison satellitaire en bande Ka. Ces appareils disposaient jusqu'à présent d'une connectivité 2Ku fournie par Gogo (désormais racheté par Intelsat depuis début décembre).



Delta a choisi la technologie satellitaire en bande Ka de deuxième génération de Viasat pour pouvoir disposer d'une meilleure infrastructure de connectivité, notamment pour venir répondre à la demande croissante de streaming. Selon Viasat, le système est capable de prendre en charge des débits allant jusqu'à un gigabit par seconde, aussi bien en liaison montante que descendante.



Les appareils concernés comprennent la flotte d'Airbus A321ceo, les Boeing 737-900ER ainsi qu'un certain nombre de 757-200. La société de communication américaine sera également en charge du retrofit des appareils et fournira un portail Wi-Fi permettant d'accéder au service à haut débit « gate-to-gate ».



Selon Delta, ce service amélioré et personnalisé s'étendra même au-delà de l'utilisation des appareils électroniques personnels en venant également interagir avec les écrans des sièges (IFE). La compagnie aérienne américaine annonce aussi que cette connectivité sera fournie gratuitement aux passagers.



Le premier avion équipé de la technologie Viasat en bande Ka devrait être opérationnel à l'été 2021. Si l'expérience est concluante, Delta Air Lines précise qu'elle pourra étendre la nouvelle solution à d'autres appareils de sa flotte.