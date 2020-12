Hi Fly fait ses adieux à l'Airbus A380

L'Airbus A380 d'Hi Fly est désormais retiré du service. La compagnie portugaise a célébré le départ de son seul Super Jumbo le 17 décembre, avec un vol d'adieu entre Beja et Toulouse. Pour l'occasion, l'appareil n'a pas emprunté la ligne la plus directe mais est allé dessiner un coeur au-dessus de l'océan Atlantique avant de rejoindre sa destination française.



Immatriculé 9H-MIP, l'A380 avait intégré la flotte d'Hi Fly en 2017, après une carrière de dix ans chez Singapore Airlines. Son intégration était particulière : il s'agissait du premier A380 à ouvrir le marché de l'occasion et le premier à être proposé pour des services en wet lease. Hi Fly avait opté pour une livrée percutante appelant à sauver les récifs coraliens.



Désormais, il est de retour entre les mains de son lessor, Doric Aviation, au terme de son contrat de location de trois ans. Celui-ci ne sera pas renouvelé en raison de la crise du SARS-CoV-2 et de ses effets dévastateurs sur la demande. Ces dernières semaines, il opérait en configuration fret, ayant été converti en Preighter par Lufthansa Technik.



Au service d'Hi Fly, l'A380 aura desservi 53 aéroports dans 33 pays. Plusieurs lignes remarquables ont été opérées, notamment le plus long vol domestique en A380 entre Saint-Denis et Paris au service d'Air Austral. Il est également le premier à avoir atterri à Wuhan après que la pandémie, qui lui a coûté sa carrière, a éclaté.