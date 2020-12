Norwegian : les actionnaires soutiennent le plan de sauvetage de la compagnie low-cost

Les actionnaires de la compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle, en grande difficulté, ont apporté jeudi leur soutien au plan de sauvetage de la direction qui prévoit une conversion de dette, une réduction de la flotte et une nouvelle émission. Frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19 qui a aggravé ses problèmes financiers en paralysant le transport aérien mondial, Norwegian s'est récemment placée sous la protection des lois irlandaise et norvégienne sur les faillites afin de se mettre à l'abri de ses créanciers, le temps de trouver une solution de secours. Début décembre, sa direction a présenté un plan de survie passant par une conversion de la dette, gigantesque, en capital, la vente d'un nombre non précisé d'avions et une augmentation de capital de jusqu'à quatre milliards de couronnes (381 millions d'euros). Réunis --par voie électronique-- en assemblée générale extraordinaire jeudi, les actionnaires ont massivement accepté de lui accorder les pleins pouvoirs pour la mise en oeuvre de ce plan qui suppose des négociations avec les créanciers de la compagnie. Dans le rouge depuis 2017, Norwegian ployait fin septembre sous une dette de 48,5 milliards de couronnes. C'est le résultat d'une expansion tous azimuts, en particulier comme pionnier du low cost sur le segment long courrier, qui a fait d'elle la troisième compagnie à bas coûts d'Europe. Norwegian, dont les liquidités restantes s'épuisent rapidement, dispose maintenant de quelques semaines pour trouver un accord avec ses créanciers susceptible de la relancer avec une voilure bien moindre. Sur une flotte pré-Covid de 140 avions, seuls six de ses appareils continuent de voler aujourd'hui, sur des lignes domestiques norvégiennes, et les effectifs encore en activité sont tombés à 600 personnes contre plus de 10.000 avant la crise. Très volatile, l'action Norwegian prenait plus de 18% à la mi-journée à la Bourse d'Oslo. Depuis un an, elle s'est effondrée de 98,4%.