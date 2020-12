Air Saint-Pierre tient son ATR 42-600

Une nouvelle page de la longue histoire d'Air Saint-Pierre se tourne. La compagnie aérienne de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon a pris livraison de son nouvel ATR 42-600 le 11 décembre à Toulouse. Cet appareil neuf, immatriculé F-ORLB, avait été annoncé en juillet 2018 par un protocole d'accord, juste avant l'ouverture du salon de Farnborough.



Le nouvel avion viendra remplacer l'actuel ATR 42-500 d'Air Saint-Pierre, mis en service en 2009 (F-OFSP). La compagnie française est d'ailleurs client de l'avionneur franco-italien depuis de nombreuses années, avec un premier ATR 42-320 introduit dès 1994. L'arrivée de la dernière génération des avions ATR dans la flotte de la compagnie de Saint-Pierre-et-Miquelon a aussi été l'occasion de dévoiler une toute nouvelle livrée sur son appareil, un graphisme tout en couleurs signé Floriane Fitzpatrick, une jeune artiste saint-pierraise.



Les dessertes aériennes sont vitales pour l'économie de l'archipel, aussi bien pour le transport de passagers que de marchandises. Basée sur l'aéroport de Saint-Pierre, la compagnie Air Saint-Pierre dessert régulièrement Miquelon-Langlade ainsi que cinq aéroports au Canada, dont Halifax et Montréal (en particulier pour les correspondances avec les vols depuis et vers la métropole).



« Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir un client fidèle moderniser sa flotte. Pour assurer la connectivité régionale dans les conditions opérationnelles difficiles de Saint Pierre-et-Miquelon et des îles voisines, il faut un avion spécial et l'ATR 42-600 est l'appareil idéal. Les opérations de la compagnie aérienne sont vitales pour les habitants de l'archipel et nous sommes très fiers que nos avions accomplissent une fois encore ce pour quoi ils ont été conçus : relier toutes les populations et les destinations de manière responsable, aussi isolées et inaccessibles soient-elles » a déclaré Stefano Bortoli, le Président exécutif d'ATR.



ATR explique d'ailleurs que la série -600 peut décoller et atterrir avec un vent de travers de 45 noeuds, une capacité unique qui permettra à la compagnie d'offrir des services aériens fiables à ses communautés. Les passagers pourront quant à eux profiter de la cabine Armonia (cabine plus silencieuse, volume des coffres à bagages augmenté de 30%, nouvel éclairage LED...).



« Les capacités uniques du turbopropulseur et ses améliorations continues en ont fait l'avion idéal pour nos opérations au fil des ans. Nous continuerons à apporter aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon la connectivité dont ils ont besoin, ainsi que davantage de confort, tout en limitant notre impact environnemental » s'est pour sa part réjoui Benoît Olano, le PDG d'Air Saint-Pierre.