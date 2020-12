Noël approche ! Voici quelques idées pour gâter vos proches passionnés d'aviation

made in France ».





Blouson P-40F Lee's hope, Barnstormer



Avec le soutien de l'association The Fighter Collection, Barnstormer a pu concevoir un blouson en hommage à l'un des deux seuls Curtiss P-40F encore en état de vol. Fabriqué en 1942, sa carrière militaire dans le Pacifique reste un mystère mais il a été abandonné sur une île des Vanuatu en 1943. C'est là que The Fighter Collection l'a récupéré avant de l'emporter en Australie et de l'y stocker. La restauration de ce P-40F a été achevée en 2011 et il a pu voler cette même année. Il porte le schéma « Lee's Hope » du 85e escadron de chasse, 79e groupe de chasse, qui a été piloté par le lieutenant Robert J Duffield depuis l'aérodrome de Capodichino, dans le sud de l'Italie, au début de 1944.

Toile 100% coton tricoté en France, doublure marron, logo et marquage en broderie patch sur lainage, 189 euros.

Porte-document Laté 17-3-R, Léon Flam



Léon Flam propose un porte-document en toile forte de coton et doté de poignées en cuir de vachette pleine fleur au tannage végétal. Disponible en couleur sauge et couleur acier et doté d'une poche intérieure zippée, le Laté 17-3-R peut abriter des dossiers et un ordinateur portable jusqu'à 15 pouces. Son nom fait référence au monoplan parasol de Latécoère, testé pour la première fois en 1924 et utilisé sur les liaisons entre la France et le nord de l'Afrique.

Porte-document Laté 17-3-R, 36 x 30 x 7 cm, fabriqué main en France : 170 euros

The world airports map, High pressure aviation



S'inspirant des lumières d'un cockpit de nuit et des paysages s'offrant aux pilotes dans ce type de vols, High pressure aviation a voulu créer une carte des principaux aéroports commerciaux dans le monde en rappelant cette atmosphère si particulière. De sa collaboration avec 21maps est née une carte scintillante. Pour rêver de voyage, juste en regardant son mur...

Carte de 91x61 cm, papier 200g/m², fabriquée en France : 75 euros.

Toile St Ex, la Boutique du pilote



Une autre solution pour décorer un mur un petit peu nu est proposée par la Boutique du pilote et ses lithographies. Le site propose notamment plusieurs dessins liés à la vie d'Antoine de Saint-Exupéry. Disponibles en dimension de 40x60 cm, ils sont réalisés en impression directe haute définition en encre UV sur une toile canvas 300 g/m2 montée sur un châssis bois de 18 mm. Les champs sont imprimés d'un aplat noir.

Lithographie St Ex : 120 euros.

Artbook, Damien Charrit



Damien Charrit, illustrateur aéronautique, a mis à profit cette période de ralentissement général pour rassembler plus de 110 oeuvres réalisées ces cinq dernières années sur le thème de l'aviation militaire, civile et spatiale. De là est né son premier recueil d'illustrations, qui dépeint l'évolution des technologies au fil des générations. Les passionnés découvriront des images de grande taille mises en valeur par une mise en page délibérément sobre.

Artbook, 24x30 cm, 144 pages, imprimé en France par Escourbiac : 40 euros

Couteau pliant Airbus A350, Forge de Laguiole



Lorsqu'Airbus rencontre Forge de Laguiole, cela donne naissance à un couteau de poche symbole d'excellence et de qualité, représentant le savoir-faire de l'avionneur et du coutelier. Celui-ci a été conçu à Toulouse et est forgé à Laguiole.

Couteau en inox, finition brillante, 11cm une fois replié : 194 euros.

L'armée de l'Air et son jargon - le guide pour parler comme les gonfleurs d'hélice d'hier et d'aujourd'hui, Denis et Sébastien Dupont



Denis et Sébastien Dupont proposent de décrypter avec humour et légèreté quelque 630 termes du jargon de l'armée de l'Air et de l'Espace, souvent très imagé et parfois mystérieux pour les civils. Ce livre rassemble aussi bien des expressions qui pourraient disparaître que des termes plus modernes, tout en dévoilant leurs sources.

L'armée de l'Air et son jargon, Éditions de la Flèche, 154 pages : 9,90 euros (parution le 15 décembre)

Premier cours de pilotage, Sport Découverte



Pour les passionnés d'aviation qui ne sont pas pilotes, Sport Découverte propose de réserver un stage d'initiation au pilotage. Dès la première leçon et après une présentation de l'avion, de ses instruments et des bases du pilotage, le stagiaire pourra prendre les commandes d'un avion de tourisme et réaliser quelques manoeuvres en toute sécurité, encadré par un instructeur confirmé.

Accessoires en housse de siège ou gilets de sauvetage Air France recyclés, Bilum



Lorsque bilum a lancé son activité en 2005, Air France a fait partie des premiers donateurs de matières, destinées à être incinérées ou jetées. Aujourd'hui, bilum propose plusieurs collections d'accessoires de voyage confectionnés à partir de housses de siège ou de gilets de sauvetage récupérés auprès de la compagnie. Chaque pièce est coupée à la main et soigneusement nettoyée, tandis que la confection est réalisée par sept ateliers situés en France, certains étant des ateliers d'insertion.

Pack de bières Warbird, Romain Hugault



Connu pour son activité de dessinateur de bande dessinée, passionné d'aéronautique, de pin-ups et des années 1940, Romain Hugault a également créé une marque de bière dédiée aux pilotes (et aux autres). La Warbird beer est une bière blonde pur malt de fermentation basse avec une garde de 3 semaines.

A déguster (avec modération)

St Ex, Un prince dans la citadelle, Bernard Chabbert et Romain Hugault



Passons la frontière suisse pour dévorer une nouvelle bande dessinée dédiée à la vie d'Antoine de Saint-Exupéry. Bernard Chabbert et Romain Hugault racontent les différentes vies de cette légende de l'aviation, de son enfance aristocratique à sa disparition dramatique, en passant par ses aventures de grand reporter et de pilote.

St Ex, Un prince dans la citadelle, éditions Paquet, 176 pages : 29 euros.

La montre militaire Prolog 1, Riskers



Pas de « made in France » ici non plus puisque cette montre est suisse mais une belle cause à servir. Edition limitée disponible en 518 exemplaires, Prolog 1 est un modèle automatique avec un boîtier en acier de 43 mm de diamètre et des bracelets interchangeables. Avec elle, Riskers a voulu soutenir l'oeuvre nationale du Bleuet de France. Cette montre aux accents vintage rend hommage à Albert Roche, soldat français au 27ème bataillon de chasseurs alpins lors de la Première guerre mondiale, qui a vécu une histoire hors norme et a escorté le Soldat Inconnu jusqu'à l'Arc de Triomphe en 1920.

Montre Prolog 1, 1 430 euros.



Joyeuses fêtes !



