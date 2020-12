ANALYSE : Quel avenir pour les acteurs du « wet-lease » dans le monde d'après ?

Si les grands loueurs mondiaux sont en route pour accroître leur part de marché à l'issue de la crise, en franchissant la barre symbolique des 50% de la flotte mondiale d'avions commerciaux au cours des prochaines années, le sort des acteurs de l'ACMI et en particulier celui des sociétés spécialisées dans la location d'avions avec équipages fait débat.



Alors que de très nombreuses compagnies aériennes cherchent encore tout simplement à survivre aux six prochains mois, le besoin d'apport de capacité pouvant être fourni par les sociétés de wet-lease s'est logiquement effondré avec la crise, remettant directement en cause leur modèle économique.



Le tonitruant retrait de l'unique Airbus A380 de l'opérateur spécialisé Hi Fly en novembre, un appareil pourtant transformé en « Preighter » quelques mois auparavant (tout comme certains de ses A330 et A340), a été l'un des signes les plus visibles des difficultés...